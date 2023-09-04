Армия РФ поразила около 20% объектов авиации ВСУ за первые дни полномасштабного вторжения, - Буданов
В первые дни полномасштабного вторжения российские захватчики поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины из планировавших
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в фильме "Сбитые летчики России", пишет Укринформ.
"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации" ", – заявил Буданов.
По его словам, Воздушные силы знали об атаке и успели передислоцироваться. Как следствие, результат не отвечал задачам, поставленным перед россиянами.
- Недавно Буданов рассказал , что 30 августа беспилотники, запущенные с территории России, атаковали авиабазу в Пскове. Во время этого нападения были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное