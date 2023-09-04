Армия РФ поразила около 20% объектов авиации ВСУ за первые дни полномасштабного вторжения, - Буданов

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в фильме "Сбитые летчики России", пишет Укринформ.

"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации" ", – заявил Буданов.

По его словам, Воздушные силы знали об атаке и успели передислоцироваться. Как следствие, результат не отвечал задачам, поставленным перед россиянами.