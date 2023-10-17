Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW

Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW

17 октября, 2023 вторник
05:08
Война с Россией

15 октября российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но не добились успехов и снизили темпы операций в этом районе, однако в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным военных экспертов, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку. Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки оцепить Авдеевку.

Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшее время.

Украинские военные наблюдатели отметили, что российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе (три или более) батальона проводят сплоченные нападения, масштабы которых или украинских атак на этом этапе войны.

Сообщается, что эта российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для немедленного прорыва.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили более 15 российских штурмов возле Авдеевки, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта.

ISW еще не нашел визуального подтверждения предварительных утверждений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других российских достижений.

Российские источники утверждали, что 15 октября российские продвижения в этом районе значительно уменьшились по сравнению с предыдущими днями и назвали эти новые предполагаемые продвижения незначительными. Российский военный блоггер признал, что украинские войска все еще присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после спорных заявлений России о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва, и российские силы столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 12 октября заявил, что российские войска вели штурм при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта, тогда как 15 октября Генштаб Украины сообщил, что бои велись только около шести населенных пунктов.

14 октября представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что темпы наступательных действий РФ под Авдеевкой снизились, а российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава с момента активизации наступательных действий в этом районе 9 октября.

  • Генштаб ВСУ в вечерней сводке 16 октября сообщил , что кафиры безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении.
російська армія
Авдеевка
Читайте также:
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
15 октября, 2023 воскресенье
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
15 октября, 2023 воскресенье
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
Карта бойових дій Авдіївка_1310
16 октября, 2023 понедельник
Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
06:00
Совбез ООН
Совбез ООН не проголосовал за резолюцию РФ по Газе
05:35
В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
04:40
Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании
04:13
Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
03:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
03:16
Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.
02:48
В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
01:52
Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается
01:24
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
01:01
Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента
00:56
Обновлено
"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
00:31
Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
00:21
Евро-2024: результаты матчей 16 октября
2023, понедельник
16 октября
23:54
Третий эвакуационный рейс вывез из Израиля 74 украинца
23:39
В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма
23:09
Литва отремонтирует поврежденные в результате боевых действий в Украине танки Leopard
22:46
С начала войны в Украине более 60 тыс. украинцев награждены за участие в боях, - Зеленский
22:07
Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало
21:40
Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине
21:35
"Будем ждать штурм Тайваня": дипломат Бессмертный назвал события, которые ускорят вторжение Китая на остров
21:30
Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025
21:24
"Мы не смогли предупредить вовремя": глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа
21:15
Пентагон
У США отобрали 2 тыс. военных для возможной отправки в Израиль, - WP
20:47
Выборы в Польше: партия, набравшая третий результат, не будет создавать коалицию с действующей властью
20:45
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным
20:18
общественный транспорт
В Киевпасстрансе назвали себестоимость проезда в наземном общественном транспорте
20:05
Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.
19:49
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах
19:33
Анонс
Как грамотно коммуницировать во время войны: в Киеве пройдет PR-марафон от MMR
19:30
Зеленский назначил представителей в Совещательную группу по отбору судей Конституционного суда
19:26
Аналитика
Сергей Згурец
Обострение на Купянско-Лиманском направлении, значительные потери врага и политический аспект Авдеевки. Колонка Сергея Згурца
19:09
Обновлено
НАТО
НАТО начала масштабные учения по ядерному сдерживанию
19:07
Оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении, - Генштаб
19:02
Львовский BookForum подвел итоги в цифрах: 20 тысяч гостей и 300 часов дискуссий
19:00
Обзор
Победные новости 600 дня войны: как происходила высадка десанта в Энергодаре и взрывы в оккупированном Мелитополе
18:56
Обновлено
"Шахтер" уволил ван Леувена и назначил нового тренера
18:56
Япония
В Японии авиакомпании пришлось назначать дополнительный рейс, потому что самолет не смог поднять команду сумоистов
18:44
Экс-главе СБУ и его заместителю сообщили о подозрении по делам Майдана
18:42
OPINION
Заметны ли "российские уши" у владельцев украинских АЗС?
18:25
Эксклюзив
гривна доллар
На конец ноября – начало декабря ожидаем курс 39 грн за доллар, – финансовый эксперт Бондаренко об экономике военного положения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV