Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным военных экспертов, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку. Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки оцепить Авдеевку.

Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшее время.

Украинские военные наблюдатели отметили, что российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе (три или более) батальона проводят сплоченные нападения, масштабы которых или украинских атак на этом этапе войны.

Сообщается, что эта российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для немедленного прорыва.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили более 15 российских штурмов возле Авдеевки, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта.

ISW еще не нашел визуального подтверждения предварительных утверждений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других российских достижений.

Российские источники утверждали, что 15 октября российские продвижения в этом районе значительно уменьшились по сравнению с предыдущими днями и назвали эти новые предполагаемые продвижения незначительными. Российский военный блоггер признал, что украинские войска все еще присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после спорных заявлений России о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва, и российские силы столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 12 октября заявил, что российские войска вели штурм при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта, тогда как 15 октября Генштаб Украины сообщил, что бои велись только около шести населенных пунктов.

14 октября представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что темпы наступательных действий РФ под Авдеевкой снизились, а российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава с момента активизации наступательных действий в этом районе 9 октября.