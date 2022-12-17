Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне не уважают ни одной конвенции. Уничтожая инфраструктуру, оккупанты хотят вызвать в Украине гуманитарный кризис, лишить украинцев тепла, света, воды, что приведет к выезду людей. По моему мнению, россияне не пойдут на Киев. Они знают, что там их будет ждать поражение и месть. Поэтому готовят операцию, которую планируют объединить с операциями на Севере с продолжающимися на Востоке. Главной целью будет объединение наступлений с севера с теми, что на Востоке, в смысле на Луганщине и Донетчине",- считает Скшипчак.

По словам генерала, россияне полагают, что такой план поможет им получить Донбасс.

"Потому что Донбасс важен для украинцев. Россияне очень хотели бы вырвать Донбасс. Но верю, что им это не удастся. Между тем нападение на Киев я исключаю. Россияне уже однажды потерпели под Киевом поражение, поэтому во второй раз не пойдут. Будут предпринимать попытки увеличить свои возможности на Востоке", - добавил Скшипчак.

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры Украины Россией может привести к расследованиям против президента России Владимира Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил , что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

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