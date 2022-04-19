Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка
Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси
Об этом сообщает ГУР МО.
"После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом избегания втягивания России «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе». Одним из доказательств подготовки РФ военной злости против соседнего страны является «Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки»", - пишут наши разведчики и публикуют секретные военные документы РФ.
Отметим, что территория Беларуси с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину при содействии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стала использоваться режимом Путина, как плацдарм для нападений на север Украины, а также нанесение ракетных ударов.
- Дипломат Владимир Огрызко считает , что Лукашенко сам создал себе проблемы и теперь пытается их решить, чтобы удержаться у власти. Дипломат подчеркнул, что Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, потому что понимает, что это будет катастрофа для него.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное