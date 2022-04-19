Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

"После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом избегания втягивания России «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе». Одним из доказательств подготовки РФ военной злости против соседнего страны является «Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки»", - пишут наши разведчики и публикуют секретные военные документы РФ.

Отметим, что территория Беларуси с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину при содействии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко стала использоваться режимом Путина, как плацдарм для нападений на север Украины, а также нанесение ракетных ударов.

Дипломат Владимир Огрызко считает , что Лукашенко сам создал себе проблемы и теперь пытается их решить, чтобы удержаться у власти. Дипломат подчеркнул, что Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, потому что понимает, что это будет катастрофа для него.

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