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Армия РФ перемещает подразделения на север Крыма, - ГУР

4 января, 2023 среда
12:30
война с Россией

По данным Главного управления разведки, россияне передислоцируют новые военные подразделения на северную часть Крыма, чтобы содержать оккупированные территории

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По словам Андрея Черняка, россияне стремятся сохранить "сухопутный коридор" в Крым: "В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории".

Также представитель ГУР МОУ сообщил, что армия РФ стягивает новые военные подразделения на север Крымского полуострова для содержания захваченных территорий. В частности, захватчики строят там оборонные сооружения, как и на части временно оккупированной Херсонщины.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – заявил Андрей Черняк.

  • В ГУР Минобороны Украины прогнозируют , что россияне могут осуществить наступление одновременно с севера и востока, а также постараются захватить всю Донецкую область.

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Крым
Херсонщина
оккупированные территории
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