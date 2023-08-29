Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
Российские захватчики отступают на фоне прорыва украинскими войсками вражеской линии обороны в Запорожской области
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - отметила спикер.
Также она подчеркнула, что для Украины важен каждый населенный пункт, освобождаемый Силами обороны.
"Именно продвижение Сил обороны – это также очень мощное психологическое давление на врага, что в условиях гибридной войны тоже оружие", - подчеркнула она.
Кроме того, Гуменюк пояснила, что любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны, "для того чтобы не быть выбитыми оттуда, и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага".
Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области
21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Работино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время военные российской армии перемещают свои войска и используют резервы.
Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.
Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.
Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.
27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты несут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.
Вскоре, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.
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