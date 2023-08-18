Армия РФ обстреляла жилой сектор Херсона, погиб 72-летний мужчина

Об этом сообщил Александр Прокудин.

"Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина", - пишет глава Херсонской ОВА.

Травмы в результате обстрела получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.