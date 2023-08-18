Армия РФ обстреляла жилой сектор Херсона, погиб 72-летний мужчина
В пятницу, 18 августа, российская армия убила 72-летнего жителя Херсона
Об этом сообщил Александр Прокудин.
"Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина", - пишет глава Херсонской ОВА.
Травмы в результате обстрела получили 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь.
- В среду, 16 августа, российские террористы убили 54-летнего жителя Херсонской области.
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