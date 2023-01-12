Армия РФ обстреляла за сутки по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковщины
11 января российские военные продолжали обстреливать населённые пункты Харьковской области. В результате повреждены предприятие, дома, торговый павильон
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В минувшие сутки враг продолжал обстрелы пограничных населенных пунктов области", - написал глава области.
Сообщается, что рашисты из минометов и артиллерии били по населенным пунктам Гурьев Козачок, Стрилечья Старица, Огирцево, Волчанск, Вильча и Новомлынск.
Также на Купянском направлении враг в который раз наносил удары по Дворичной, Купянску, Кисловце, Табаевке и другим.
В результате обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки.
Кроме того, в Волчанске российские снаряды попали в предприятие.
Среди мирного населения никто не пострадал.
- Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.
- За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили.
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