Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В минувшие сутки враг продолжал обстрелы пограничных населенных пунктов области", - написал глава области.

Сообщается, что рашисты из минометов и артиллерии били по населенным пунктам Гурьев Козачок, Стрилечья Старица, Огирцево, Волчанск, Вильча и Новомлынск.

Также на Купянском направлении враг в который раз наносил удары по Дворичной, Купянску, Кисловце, Табаевке и другим.

В результате обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки.

Кроме того, в Волчанске российские снаряды попали в предприятие.

Среди мирного населения никто не пострадал.