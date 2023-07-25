Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в телеграмм.

Отмечается, что примерно в 14:00 оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту Токаревки.

В результате вражеского обстрела травмы несовместимы с жизнью получила женщина.

Кроме этого, 25 июля около 13 часов россияне обстреляли поселок Камышаны Херсонского района, сообщили в ОВА.

Снаряды попали в частные дома, в результате ранения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами.

В ОВА добавили, что медики предоставили женщине необходимую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.