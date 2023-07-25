Армия РФ обстреляла Токаревку и Камышаны в Херсонской области: погибла женщина, еще одна получила ранения
Во вторник, 25 июля, российская армия нанесла удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрела села Токаровка погибла одна женщина, еще одна получила ранения в поселке Камышаны
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в телеграмм.
Отмечается, что примерно в 14:00 оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту Токаревки.
В результате вражеского обстрела травмы несовместимы с жизнью получила женщина.
Кроме этого, 25 июля около 13 часов россияне обстреляли поселок Камышаны Херсонского района, сообщили в ОВА.
Снаряды попали в частные дома, в результате ранения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами.
В ОВА добавили, что медики предоставили женщине необходимую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.
- За прошедшие сутки 24 июля российская армия нанесла удары по 13 областям Украины, в результате чего три человека погибли, еще 15 - получили ранения.
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