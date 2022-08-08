Армия РФ обстреляла территорию Никопольского района Днепропетровской области
В ночь на 8 августа российские войска обстреляли Марганецкую территориальную общину, расположенную в Никопольском районе Днепропетровской области
Об этом сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.
"Обстреляна территория Марганецкой ТГ. Оставайтесь в укрытиях!", - сказал он.
Ранее, около 22 часов 7 августа, глава района предупредил о возможном обстреле.
"РСЗО ордынцев выходят на позиции. Прошу жителей прибрежных территорий (городов, сел, поселков) воспользоваться правилом двух стен, или находиться в хранилище", - сообщил Евтушенко.
- В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровщины в ночь на 5 августа россияне обстреляли дома, газовод и автомобили.
- Ночью 6 августа враг обстреливал Салтовский район Харькова, Николаев, Никополь в Днепропетровской области и общины в Запорожье.
- В ночь на 7 августа россияне обстреляли Никопольский район 60 снарядами из "градов".
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