Армия РФ обстреляла территорию Никопольского района Днепропетровской области

Об этом сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

"Обстреляна территория Марганецкой ТГ. Оставайтесь в укрытиях!", - сказал он.

Ранее, около 22 часов 7 августа, глава района предупредил о возможном обстреле.

"РСЗО ордынцев выходят на позиции. Прошу жителей прибрежных территорий (городов, сел, поселков) воспользоваться правилом двух стен, или находиться в хранилище", - сообщил Евтушенко.

В Никопольском и Криворожском районах Днепропетровщины в ночь на 5 августа россияне обстреляли дома, газовод и автомобили.

Ночью 6 августа враг обстреливал Салтовский район Харькова, Николаев, Никополь в Днепропетровской области и общины в Запорожье.

В ночь на 7 августа россияне обстреляли Никопольский район 60 снарядами из "градов".

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