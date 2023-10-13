Армия РФ обстреляла спасателей в Никополе: двое из них в больнице
Российская оккупационная армия днем 13 октября нанесла удар по спасателям в Никополе Днепропетровской области. Двое сотрудников ГСЧС сейчас в больнице
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
"В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Однако россияне совершили повторный обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два спасателя получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Также был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в утренней сводке сообщал, что ночью оккупанты обстреливали Никополь и Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов.
"Разбили частный дом и хозяйственную постройку", - написал он и отметил, что люди не пострадали.
- 11 октября российские оккупанты ударили по Никополю, в результате чего четверо мирных жителей погибли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное