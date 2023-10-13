Армия РФ обстреляла спасателей в Никополе: двое из них в больнице

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Однако россияне совершили повторный обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два спасателя получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Также был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в утренней сводке сообщал, что ночью оккупанты обстреливали Никополь и Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии. Выпустили более полутора десятков снарядов.

"Разбили частный дом и хозяйственную постройку", - написал он и отметил, что люди не пострадали.