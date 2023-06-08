Армия РФ обстреляла школу в Олешках, где спасались мирные жители

Об этом информирует Олешковский городской голова Евгений Рыщук .

В 14:3 0 мэр написал, что враг вел огонь по зданию Олешковского лицея №2, где нашли убежище люди из затопленных домов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Также российские войска 8 июня били по центральной и прибрежной частям Херсона.

Кроме того, было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.

В то же время, оккупационная администрация не эвакуирует людей из затопленных на 90% Олешек и не позволяет жителям самостоятельно покинуть город.

Подрыв Каховской ГЭС: заявления и ситуация на юге

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробное течение событий здесь .

The New York Times со ссылкой на инженерно-технических специалистов и специалистов по боеприпасам заявило , что наиболее вероятной причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС является взрыв изнутри.

О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

В частности, днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.

К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды.

Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода и Национального парка "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.

В свою очередь, в связи с подтоплением Херсонщины Кабинет Министров Украины создал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами ГЭС, в частности фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает , что подрыв Каховской ГЭС Украина должна расследовать вместе с россиянами.

Утром 8 июня среднее подтопление составляет 5,61 метра. Под водой находится 600 квадратных км Херсонской области.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн гривен.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила , что перед подрывом Каховской ГЭС российские войска глушили связь в Херсонской области.