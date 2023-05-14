Армия РФ обстреляла село Приморское вблизи Запорожья: ранены 5 гражданских
В воскресенье, 14 мая, российская армия обстреляла село Приморское вблизи Запорожья: ранены 5 гражданских
Об этом сообщил в telegram-канале руководитель Офиса Президента Украины.
"Россияне обстреливают Запорожскую область. В результате обстрела "градами" села Приморское пострадал мужчина. Враг попал в частный дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что русские обстрелляли Приморскую среднюю школу. Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой.
- В воскресенье, 14 мая, российские войска нанесли удар по Никопольскому району на Днепропетровщине, в результате чего два человека получили ранения.
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