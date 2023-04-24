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Армия РФ обстреляла приграничья Сумщины и Черниговщины, зафиксировано по меньшей мере 23 прихода

24 апреля, 2023 понедельник
10:58
Война с Россией

Утром 24 апреля российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Черниговской и Сумской областей, зафиксировано по меньшей мере 23 прихода

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. .

"Утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской (1 прилет) и Великописаревской (9 прилетов) громад.

В Белопольской городской территориальной громаде был один прилет со стороны России. Военные зафиксировали девять прилетов в Великописаревской поселковой громаде.

Сообщается, что ночь в регионе была спокойной.

Среди мирного населения никто не пострадал.

Оперативное командование "Север" пишет об обстрелах Черниговской области.

Утром, с 06:35 до 07:20, рашисты били по селу Гремяч Новгород-Северского района. Огонь вели, вероятно, самоходные артиллерийские установки.

Зафиксировано 13 приходов.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в ведомстве.

  • Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала управляемыми авиабомбами по предприятию в пограничные Черниговской области, один человек ранен.
  • В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
  • В течение дня 17 апреля российские войска дважды обстреляли приграничье Сумщины. Также зафиксированы удары по Черниговщине.
  • 18 апреля с 09:30 до 10:40 российские войска били трижды по мирным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
  • 20 апреля с 06:45 до 11:15 российские войска четырежды открывали огонь по приграничным населенным пунктам Черниговской области, от осколочных ранений головы умерла женщина.
  • Утром 21 апреля российская армия открыла огонь по мирным населенным пунктам Черниговской области, зафиксировано 34 прихода. В результате обстрелов повреждены дома и транспорт.
Россия
Сумщина
Черниговщина
воєнні злочини Росії
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