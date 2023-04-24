Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. .

"Утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской (1 прилет) и Великописаревской (9 прилетов) громад.

В Белопольской городской территориальной громаде был один прилет со стороны России. Военные зафиксировали девять прилетов в Великописаревской поселковой громаде.

Сообщается, что ночь в регионе была спокойной.

Среди мирного населения никто не пострадал.

Оперативное командование "Север" пишет об обстрелах Черниговской области.

Утром, с 06:35 до 07:20, рашисты били по селу Гремяч Новгород-Северского района. Огонь вели, вероятно, самоходные артиллерийские установки.

Зафиксировано 13 приходов.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в ведомстве.