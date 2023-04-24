Армия РФ обстреляла приграничья Сумщины и Черниговщины, зафиксировано по меньшей мере 23 прихода
Утром 24 апреля российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Черниговской и Сумской областей, зафиксировано по меньшей мере 23 прихода
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. .
"Утром россияне совершили минометные обстрелы Белопольской (1 прилет) и Великописаревской (9 прилетов) громад.
В Белопольской городской территориальной громаде был один прилет со стороны России. Военные зафиксировали девять прилетов в Великописаревской поселковой громаде.
Сообщается, что ночь в регионе была спокойной.
Среди мирного населения никто не пострадал.
Оперативное командование "Север" пишет об обстрелах Черниговской области.
Утром, с 06:35 до 07:20, рашисты били по селу Гремяч Новгород-Северского района. Огонь вели, вероятно, самоходные артиллерийские установки.
Зафиксировано 13 приходов.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в ведомстве.
- Днем 14 апреля российская оккупационная армия попала управляемыми авиабомбами по предприятию в пограничные Черниговской области, один человек ранен.
- В ночь с 15 на 16 апреля российские террористы нанесли авиаудары по Черниговской и Сумской областям.
- В течение дня 17 апреля российские войска дважды обстреляли приграничье Сумщины. Также зафиксированы удары по Черниговщине.
- 18 апреля с 09:30 до 10:40 российские войска били трижды по мирным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения.
- 20 апреля с 06:45 до 11:15 российские войска четырежды открывали огонь по приграничным населенным пунктам Черниговской области, от осколочных ранений головы умерла женщина.
- Утром 21 апреля российская армия открыла огонь по мирным населенным пунктам Черниговской области, зафиксировано 34 прихода. В результате обстрелов повреждены дома и транспорт.
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