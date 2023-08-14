Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Армия РФ накрыла огнем жилой дом в Понятивке Дарьевской громады. В собственном доме ранение получил местный житель. Мужчину с потерей верхней конечности госпитализировали", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонщины за прошедшие сутки

В результате обстрела Херсона в ночь на 14 августа получили ранения три человека. Террористы обстреляли жилой дом в Широкой Балке, где жила семья с детьми, все погибли. Также в Широкой Балке погиб 67-летний местный житель.

Из-за вражеских обстрелов Станислава погиб пастор христианской церкви и его 57-летний односельчанин. У двух женщин, 59 и 24 лет, диагностировали минно-взрывные травмы, им оказали помощь.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Ранение средней степени тяжести получила 61-летняя женщина.

Из-за обстрела магазина в Комышанах 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и 63-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь. Всего за сутки из-за российской агрессии семь человек погибли, из них – двое детей. 13 человек получили ранения.