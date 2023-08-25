Армия РФ обстреляла Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг снова ударил по Никополю. Погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным…", - написал Лысак.

Фото: Сергей Лысак

По его словам, в городе также повреждены два частных дома и авто. Кроме этого, изуродованы линия электропередачи и газопровод.