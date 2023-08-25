Армия РФ обстреляла Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина
Российские террористы в пятницу, 25 августа, атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов погиб 59-летний мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг снова ударил по Никополю. Погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным…", - написал Лысак.
Фото: Сергей Лысак
По его словам, в городе также повреждены два частных дома и авто. Кроме этого, изуродованы линия электропередачи и газопровод.
- Ночью на 25 августа российские террористы атаковали Днепропетровскую область по разному вооружению. Повреждены предприятие, линия электропередачи, здание и газопроводы.
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