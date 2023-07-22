Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, от российских обстрелов города пострадали три человека.

"57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", - отметил глава ОВА.

Также в результате артиллерийского удара повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек, изуродована линия электропередач.

Кроме того, в ночь на 21 июля враг снова обстрелял город. Избил промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.