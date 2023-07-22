Армия РФ обстреляла Никополь из артиллерии: трое гражданских получили ранения
Вечером 21 июля российские войска снова обстреляли Никополь в Днепропетровской области, использовав на этот раз для удара артиллерию. В результате вражеских атак пострадали три человека
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его данным, от российских обстрелов города пострадали три человека.
"57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", - отметил глава ОВА.
Также в результате артиллерийского удара повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек, изуродована линия электропередач.
Кроме того, в ночь на 21 июля враг снова обстрелял город. Избил промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
- Днем 26 июня российская армия ударила по тяжелой артиллерии по предприятию в Никополе. Тогда погибли два человека, еще один получил ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное