Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Харьковщины.

"Повреждены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. Также повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы пятиэтажного дома. Раненых нет", - говорится в сообщении.