Армия РФ обстреляла Купянск: повреждены пятиэтажка и частный дом
РФ обстреляла Купянск 26 марта около 10 ч утра: в результате удара повреждения получили частный дом и пятиэтажка
Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Харьковщины.
"Повреждены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. Также повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы пятиэтажного дома. Раненых нет", - говорится в сообщении.
- За сутки 25 марта российская армия била по городам и селам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, повреждены жилые дома.
- 26 марта сообщалось, что в Луганской области оккупанты все чаще открывают огонь по автодорогам между городами и селами, чтобы усложнить передвижение местных жителей.
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