Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Армия РФ обстреляла Купянск: повреждены пятиэтажка и частный дом

Армия РФ обстреляла Купянск: повреждены пятиэтажка и частный дом

26 мартa, 2023 воскресенье
13:32
война с Россией

РФ обстреляла Купянск 26 марта около 10 ч утра: в результате удара повреждения получили частный дом и пятиэтажка

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Харьковщины.

"Повреждены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль. Также повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы пятиэтажного дома. Раненых нет", - говорится в сообщении.

  • За сутки 25 марта российская армия била по городам и селам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины, повреждены жилые дома.
  • 26 марта сообщалось, что в Луганской области оккупанты все чаще открывают огонь по автодорогам между городами и селами, чтобы усложнить передвижение местных жителей.
Общество
Криминал
ДСНС
Харковщина
Читайте также:
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
25 мартa, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с Байденом, - Reuters
прикордонники
24 мартa, 2023 пятница
Иностранные пограничные службы будут возвращать украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу, – ГПСУ
Майк Тайсон
25 мартa, 2023 суббота
Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 мартa
15:30
Эксклюзив
Единственным путем к переговорам является победа Украины, - историк Тимоти Снайдер
15:10
Обновлено
Под Одессой во время шторма взорвалась мина
15:06
Промоутер рассказал, кто из претендентов на титул Усика опаснее Фьюри
14:52
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: количество пострадавших возросло до 34
14:39
В Киеве почтили память детей, погибших в результате российской агрессии
14:26
Ресурсов России хватит на два года такой войны, как сейчас, - ГУР
14:24
Украина - Англия
"Мечтают солдаты в окопах и вся страна": обладатель "Золотого мяча" Беланов дал эмоциональный прогноз на матч Англия - Украина
14:12
В МИД Германии назвали запугиванием размещение ядерного оружия России в Беларуси
14:10
Эксклюзив
Есть опасность, что Запад дает деньги на восстановление Украины одному человеку, - историк Тимоти Снайдер
14:09
Эксклюзив
"Действующая законодательная система работает не в интересах ребенка": экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба об изнасиловании девочки в Закарпатье
14:04
OPINION
Прикидывайся дурачком, пока не получится, - пока Путину это удается
13:54
В бою погиб основатель разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов
13:54
Россияне будут увольнять работников на временно оккупированных территориях, если те не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
13:50
Арсений Яценюк
Решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси нарушает весь корпус международных договоренностей о его нераспространении, – Арсений Яценюк
13:35
Синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды и мокром снеге
13:33
Путин признается, что ему страшно: в ОП отреагировали на размещение ядерного оружия в Беларуси
13:20
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
13:19
Россияне увеличили интенсивность обстрелов путей между населенными пунктами Луганской области, - ОВА
13:13
Россияне держат в застенках 500 жителей Мелитополя, - мэр
13:13
Эксклюзив
Сейчас идет гибридный этап Третьей мировой войны, - политолог-международник Несвитайлов
13:05
Эксклюзив
Россия имеет ограниченные возможности по изготовлению и восстановлению бронетехники, – главред Defense Express Катков
13:02
Позиция Венгрии не означает, что Россия должна сохранить все оккупированные территории Украины, - Сийярто
13:01
Национальная гвардия Украины отмечает 9 лет со дня создания
12:52
Украина больше не будет печатать миллиарды наличных денег для покрытия военных расходов, - глава Нацбанка
12:39
Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, - Данилов
12:38
Биатлон: Сборная Украины после наихудшего сезона в истории уволила тренера
12:29
МВФ
В МВФ заявили о росте рисков для финансовой стабильности на фоне пандемии и войны РФ против Украины
12:22
В 2014 году ни США, ни Европа не были готовы к жестким санкциям против Путина, - экс-президент Франции Олланд
12:05
Инфографика
Курс валют на 26 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:04
OPINION
Зеленскому не стоит настаивать на беседе с Си Цзиньпином
12:03
Во время раскопок на юге Египта обнаружили 2 тыс. мумифицированных голов баранов
11:49
Путин отреагировал на разговоры о создании военного союза РФ и Китая
11:47
Правительство Северной Македонии рассмотрит решение о передаче Украине 12 вертолетов Ми-24
10:59
Англия – Украина: Ярмоленко не попал в заявку на матч отбора Евро-2024
10:40
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" Орландо Блум
10:19
Эксклюзив
Россия заявлениями о ядерном оружии расшатывает ситуацию, это не в интересах Китая, - политолог Саакян
10:15
РФ держит в Черном море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достигать 8 единиц
10:12
В ISW объяснили, зачем Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси
10:04
OPINION
Кремлевский карлик поселился в кошельке Си
09:52
За прошлые сутки РФ снова обстреляла пограничье Харьковщины, повреждены дома
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV