Армия РФ обстреляла Херсонщину: есть раненые, повреждены частные дома
Российские террористы в воскресенье, 13 августа, ударили из артиллерии и нанесли авиаудар по Белозерке и Одрадокаменке Херсонской области. Два человека получили ранения
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Одрадокаменку россияне сбросили три управляемых авиабомбы. В результате повреждены частные дома.
- В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты атаковали из артиллерии Торецк и Северск Донецкой области. В результате две женщины получили осколочные ранения.
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