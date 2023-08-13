Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В Белозерке из-за авиаудара и артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере двенадцать домов. Ранения получила 31-летняя женщина и мужчина, им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Одрадокаменку россияне сбросили три управляемых авиабомбы. В результате повреждены частные дома.