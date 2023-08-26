Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг попал в гражданский объект – кафе. Там находились местные жители.

Руководитель добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.

Отметим, что поселок Подолы расположен на окраине города Купянска Харьковской области.