Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
В субботу, 26 августа, российские террористы обстреляли кафе в поселке Подолы Купянского района Харьковской области. В результате погибли 2 человека, еще один получил ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг попал в гражданский объект – кафе. Там находились местные жители.
Руководитель добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.
Отметим, что поселок Подолы расположен на окраине города Купянска Харьковской области.
- Российская оккупационная армия утром 25 августа обстреляла село Подолы Купянского района Харьковской области, в результате чего получил ранение гражданский мужчина.
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