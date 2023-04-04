Армия РФ обстреляла из "градов" Украинск на Донетчине: повреждены жилые дома
Днем 4 апреля российская оккупационная армия обстреляла из "градов" Украинск Селидовской общины Донецкой области, в результате чего были повреждены жилые дома
Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.
"Сегодня Украинск вновь оказался под рашистским артобстрелом из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
В МВА отметили, что погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.
- За прошедшие сутки россияне убили четырех жителей Донбасса.
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