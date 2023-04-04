Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

"Сегодня Украинск вновь оказался под рашистским артобстрелом из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.



В МВА отметили, что погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.