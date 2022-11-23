Армия РФ обстреляла Донбасс: пострадали общины от Кураховки до Лимана
На Донетчине в течение суток, 22 ноября, оккупационные войска нанесли разрушения админздания и двум многоэтажкам, повреждены и частные дома, есть погибший и ранены
Об этом сообщает Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.
На Донецком направлении, в Кураховке Кураховской общины, из-за обстрелов повреждены 4 дома, также известно о попадании в здание в Александрополе Марьинского общества.
Марьинка, село Константиновка и окрестности Очеретинской общины под вражеским огнем.
На Горловском направлении сообщают о погибшем человеке. В Бахмуте шестеро получили ранения, в городе повреждены 2 многоэтажки и админздание.
На Лисичанском направлении "было громко" в Торском и Заречном, что в Лиманской общине, и в окрестностях Северского. Глава ОВА пишет, что обошлось без жертв.
Единичные обстрелы зафиксировали возле Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского, Соледарская община. Также — в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин.
"В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно - единичные прилеты по старой части города, без пострадавших", - информирует Кириленко.
- Ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.
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