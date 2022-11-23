Армия РФ обстреляла Донбасс: пострадали общины от Кураховки до Лимана

Об этом сообщает Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.

На Донецком направлении, в Кураховке Кураховской общины, из-за обстрелов повреждены 4 дома, также известно о попадании в здание в Александрополе Марьинского общества.

Марьинка, село Константиновка и окрестности Очеретинской общины под вражеским огнем.

На Горловском направлении сообщают о погибшем человеке. В Бахмуте шестеро получили ранения, в городе повреждены 2 многоэтажки и админздание.

На Лисичанском направлении "было громко" в Торском и Заречном, что в Лиманской общине, и в окрестностях Северского. Глава ОВА пишет, что обошлось без жертв.

Единичные обстрелы зафиксировали возле Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского, Соледарская община. Также — в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин.

"В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно - единичные прилеты по старой части города, без пострадавших", - информирует Кириленко.

Ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.

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