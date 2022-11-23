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Армия РФ обстреляла Донбасс: пострадали общины от Кураховки до Лимана

23 ноября, 2022 среда
10:27
война с Россией

На Донетчине в течение суток, 22 ноября, оккупационные войска нанесли разрушения админздания и двум многоэтажкам, повреждены и частные дома, есть погибший и ранены

Об этом сообщает Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.

На Донецком направлении, в Кураховке Кураховской общины, из-за обстрелов повреждены 4 дома, также известно о попадании в здание в Александрополе Марьинского общества.

Марьинка, село Константиновка и окрестности Очеретинской общины под вражеским огнем.

На Горловском направлении сообщают о погибшем человеке. В Бахмуте шестеро получили ранения, в городе повреждены 2 многоэтажки и админздание.

На Лисичанском направлении "было громко" в Торском и Заречном, что в Лиманской общине, и в окрестностях Северского. Глава ОВА пишет, что обошлось без жертв.

Единичные обстрелы зафиксировали возле Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского, Соледарская община. Также — в окрестностях Торецкой и Часовоярской общин.

"В Авдеевке ночь прошла относительно спокойно - единичные прилеты по старой части города, без пострадавших", - информирует Кириленко.

  • Ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли Вольнянск в Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы.

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