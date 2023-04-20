Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине: в районе пропал свет, есть раненый
Днем 20 апреля вражеские войска обстреляли Берислав в Херсонской области. В районе проблемы с электроснабжением, ранен человек
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
"Берислав под обстрелом. Оставайтесь в укрытиях. Свет восстановим", - написал он в телеграме в 15:57.
Впоследствии руководитель Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в комментарии Суспильному рассказал, что в результате обстрела города ранен человек. Также в районе проблемы с электроснабжением: света нет в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарине.
"Электричество пока не поедут ремонтировать потому, что идет обстрел", - отметил он.
В свою очередь руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона сказал, что раненому сложно было оказать помощь.
"Даже госпитализировать тяжело было того человека, который попал под этот обстрел, но его уже доставили в Бериславскую больницу. Его состояние тяжелое, но им занимаются врачи", - добавил он.
- За прошедшие сутки, 19 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 60 раз. В результате ранены шесть мирных жителей, есть повреждения.
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