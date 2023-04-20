Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

"Берислав под обстрелом. Оставайтесь в укрытиях. Свет восстановим", - написал он в телеграме в 15:57.

Впоследствии руководитель Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в комментарии Суспильному рассказал, что в результате обстрела города ранен человек. Также в районе проблемы с электроснабжением: света нет в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарине.

"Электричество пока не поедут ремонтировать потому, что идет обстрел", - отметил он.

В свою очередь руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона сказал, что раненому сложно было оказать помощь.

"Даже госпитализировать тяжело было того человека, который попал под этот обстрел, но его уже доставили в Бериславскую больницу. Его состояние тяжелое, но им занимаются врачи", - добавил он.