Об этом сообщил глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов в telegram.

Россияне сегодня обстреляли из авиации территорию промышленных предприятий. В результате атаки зафиксировали многочисленные разрушения и повреждения.

"Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также взрывной волной повреждены около 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - говорится в сообщении.

Известно об одном пострадавшем. Раненого мужчину доставили в больницу.