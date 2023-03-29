Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине, есть раненый
В среду, 29 марта, россияне обстреляли из авиации Берислав Херсонской области. Есть разрушения и пострадавший
Об этом сообщил глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов в telegram.
Россияне сегодня обстреляли из авиации территорию промышленных предприятий. В результате атаки зафиксировали многочисленные разрушения и повреждения.
"Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также взрывной волной повреждены около 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - говорится в сообщении.
Известно об одном пострадавшем. Раненого мужчину доставили в больницу.
- 25 марта Днем российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, есть пострадавшие с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
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