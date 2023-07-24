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Армия РФ обстреляла 9 регионов Украины за сутки: ранены 9 человек

24 июля, 2023 понедельник
10:25
Война с Россией

За сутки воскресенья, 23 июля, российские военные нанесли удары по девяти регионам Украины. В результате обстрелов по меньшей мере 9 человек получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг трижды обстрелял область, в том числе нанес удары из минометов по Семеновской общине и с артиллерии по Новгород-Северской общине. Прошло без жертв.

Сумщина: ночью и утром российская армия обстреляла 4 населенных пункта в Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской общинах. Предварительно – без жертв и разрушений. Также вчера в течение дня враг совершил 13 обстрелов приграничья, пострадали 12 населенных пунктов в шести территориальных общинах области. По предварительным данным, человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Днепропетровщина : вчера россияне из РСЗО ударили по Великомихайловской и применили тяжелую артиллерию по Марганецким общинам. За медицинской помощью с легкими ранениями обратился один человек. Кроме того, враг направлял БпЛА на Никопольский район, силы ПВО успешно его приземлили. Также вчера поздно вечером враг ударил по Мировскому обществу Никопольского района, применив тяжелую артиллерию. Обошлось без погибших и раненых.

Запорожская область : за прошедшие сутки 86 артиллерийские удары пришлись по Гуляйполю, Волшебному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Белогорью, Степногорску, Степному и другим прифронтовым селам. Также военные РФ попали из БПЛА по Новоандреевке и обстреляли из РСЗО Новодаровку. Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Харьковщина : на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковского района, Бударки и Гатище Чугуевского района. Также на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кучеривки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Берестову, Новомлинску, Двухлетней и Кисловке.

Вчера в результате удара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 по селу Кучеровка Купянского района повреждено по меньшей мере 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила 70-летняя женщина. В селе Петропавловка в результате удара повреждены 2 частных дома, а в селе Чернещина Изюмского района повреждены здания агрофирмы. Кроме этого, поздно вечером из РСЗО враг обстрелял город Купянск, поврежден частный дом, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Луганщина : в Кременщине и Сватовщине наши Силы обороны отражают попытки врага улучшить свое положение. Тяжелые бои ведутся на нескольких участках фронта, противник ведет обстрелы деревень Невское и Белогоровки. Авиационные удары россияне нанесли по Серебрянскому лесничеству.

Донетчина : в сутки враг совершил 7 обстрелов региона, применив РСЗО "Смерч" и артиллерию. Рашисты обстреляли населенные пункты Авдеевка, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Клещиевка. Поврежден жилой дом, дом культуры, служебный автомобиль ГСЧС, волонтерский пожарный автомобиль, 2 гражданских автомобиля, магазин. Данные о последствиях уточняются.

Одещина : решисты в очередной раз атаковали этой ночью область . В этот раз под прицелом портовая инфраструктура реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО.
В результате ночной атаки пострадали шесть человек. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Другие трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Также из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся ликвидированный пожар.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 58 обстрелов, 2 из них – по Херсону. Враг попал в районы 24 населённых пунктов области. Кроме этого, к вечеру оккупанты ударили по Одрадокаменке и попали по жилой застройке. Ранения получила 70-летняя женщина, ее доставили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки и ноги.

  • 23 июля российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Времен Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен городской Дворец культуры, который был местом для оказания медицинской и гуманитарной помощи жителям.
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
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