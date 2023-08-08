Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : в сутки враг совершил 3 обстрела: Новгород-Северский район обстрелял из АГС, минометов, Черниговский район - из артиллерии. Прошло без жертв и разрушений.

Сумщина : ночью и утром противник совершил 2 обстрела региона: из минометов обстрелял два населенных пункта в Хотинской общине.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры. Также вчера в течение дня враг атаковал область 11 раз: обстрелял 7 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской общинах. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Остальные данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина : ночью громко было на Никопольщине: россияне совершили 4 обстрела. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Граду".

В Покровской общине снаряды агрессора избили энергетический объект. Обошлось без погибших и пострадавших. Продолжили решисты атаковать Никополь и утром. Информация о последствиях уточняется.



Вчера днем по Никопольщине враг устроил 7 раз: накрыл район тяжелой артиллерией. Большинство ударов пришлось по самому Никополю. Есть погибший, пострадавший и разрушение. В Марганецкой общине российские снаряды повлекли за собой пожар, который оперативно потушили. Кроме этого, вчера над областью были сбиты два дрона и ракета. Обломки рухнули в Днепровском районе. Пострадал один человек.



Запорожская область: россияне усилили обстрелы Запорожского края - за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам. В Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов достали тело погибшего 53-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

Харьковщина : вчера вечером оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Повреждены 6 домов, хозяйственные постройки. Погибли 2 человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. 4 человека – госпитализированы. Еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. Также пострадали и были госпитализированы 2 сотрудника ГСЧС и 2 сотрудника полиции.



В результате обстрела селах Кучеривка и Петропавловка Купянского района повреждение инфраструктуры и жилого дома, получил ранение 63-летний мужчина.

В результате обстрела города Купянск повреждены жилые дома, произошли пожары. Горелая лесополоса на площади 5000 м кв.

Луганщина : отражена очередная попытка врага штурмовать южнее Новоселовского. оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии фронта. Во вражеский огонь попали Белогоровка и Кузьмино. За сутки противник совершил 148 обстрелов.

Донетчина : вчера вечером рашисты нанесли два ракетных удара по центру Покровска. Убили 7 человек (5 гражданских, работника ГСЧС и военного), ранили 67 (29 гражданских, включая двух детей 2006 и 2012 года рождения, 29 полицейских, двух военных, 7 работников ГСЧС).

Кроме того, один человек ранен во время обстрела Рай-Александровки.



Всего в сутки враг совершил 19 обстрелов населенных пунктов области, применив ракеты ОТРК "Искандер", авиаудар "КАБ-500", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. По оперативным данным, поврежден 31 объект.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 68 обстрелов, из них 10 по Херсону. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, здание "Пункта несокрушимости" в Херсоне. В результате вчерашнего ночного обстрела жилого дома в Херсоне у 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.



В результате повторного попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины - контузия. Ранение также получила 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали. Также кафиры ударили по жилому дому в селе Садовое . Ранение получил 50-летний мужчина. Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 - получили ранения.