Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники Defense Express .

Вчера, 17 ноября, противовоздушная оборона Киева сбила по меньшей мере две крылатые ракеты. Одна из них типа Х-55, в которой не было боевой части. Вместо нее там "прикручен" блок, выступающий имитатором ядерной боевой части: "Для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" от этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку" , и так и отстреляли по Украине".

В ведомстве объясняют, что обычно Россия применяла для ударов ракеты типа Х-555 – это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку.

Именно Х-55 – советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка).

Такая замена может иметь несколько объяснений: "Привлеченные для подготовки и выполнения очередного удара военные РФ просто "взяли под козырек" указание "сверху" обеспечить 17 ноября массированность применения крылатых ракет. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЖД. Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ исчерпывается до критической для Кремля отметки, раз в ход пошли КР из "ядерного арсенала".

Ведомство пишет, что еще одним возможным объяснением будет то, что россияне специально использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.

"Такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается. Потому что еще в начале войны россияне для "перегрузки" нашей ПВО использовали расходный материал - например, советские беспилотники Ту-243. А не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия", – пишет издание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb