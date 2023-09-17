Армия РФ обстреливает Херсон: ранен мужчина

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне в результате обстрела армией РФ, совершенного около 16:00, ранен 19-летний мужчина. В момент прилета он находился на улице. В настоящее время раненый в больнице", - написал Мрочко.

Позже он сообщил, что по состоянию на 19:50 оккупационные войска возобновили обстрел. В Херсоне раздаются мощные взрывы.

Также начальник призвал жителей не покидать укрытий.