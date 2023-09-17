Армия РФ обстреливает Херсон: ранен мужчина
В воскресенье, 17 сентября, российские террористы в очередной раз атаковали Херсон. В результате ранение получил 19-летний мужчина. По состоянию на 19:50 обстрел города продолжается
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"В Херсоне в результате обстрела армией РФ, совершенного около 16:00, ранен 19-летний мужчина. В момент прилета он находился на улице. В настоящее время раненый в больнице", - написал Мрочко.
Позже он сообщил, что по состоянию на 19:50 оккупационные войска возобновили обстрел. В Херсоне раздаются мощные взрывы.
Также начальник призвал жителей не покидать укрытий.
- Напомним, что вечером субботы, 16 сентября, российские террористы обстреляли Херсон. Пострадавших не было.
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