Об этом в telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин Александр.

"Из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди. Около двух часов армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города", - написал он.

Прокудин отметил, что двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины – травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.