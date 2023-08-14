Армия РФ ночью ударила по жилым кварталам Херсона: пострадали три человека
Ночью на 14 августа российская армия ударила по жилым кварталам Херсона, в результате чего двое мужчин и женщина получили ранения
Об этом в telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин Александр.
"Из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди. Около двух часов армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города", - написал он.
Прокудин отметил, что двое мужчин, 48 и 44 года, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины – травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.
- В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате трое пострадавших, вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.
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