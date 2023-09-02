Армия РФ ночью ударила по Херсону: 2 пострадавших

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что 69-летняя пострадавшая получила минно-взрывную травму, ранение лица и острую реакцию на стресс. Медики оказали женщине помощь на месте.Также в результате обстрела травмирован 49-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили , что россияне ударили в 01:30 и попали вблизи жилых домов.

Фото: Офис генпрокурора

Также повреждены дома и линии электропередачи.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - подали прокуроры.