Армия РФ ночью ударила по Херсону: 2 пострадавших
В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали город Херсон. В результате вражеских обстрелов ранены 69-летняя женщина и 49-летний мужчина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что 69-летняя пострадавшая получила минно-взрывную травму, ранение лица и острую реакцию на стресс. Медики оказали женщине помощь на месте.Также в результате обстрела травмирован 49-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.
Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили , что россияне ударили в 01:30 и попали вблизи жилых домов.
Фото: Офис генпрокурора
Также повреждены дома и линии электропередачи.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - подали прокуроры.
- Российские террористы в пятницу, 1 сентября, обстреляли громаду на Херсонщине: под вражеский огонь попала тракторная бригада, в результате чего один аграрий погиб, другой травмирован.
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