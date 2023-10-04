Армия РФ ночью ударила КАБами по Харьковщине: ранена женщина, повреждены дом и детсад

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно, управляемой авиабомбой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористы ударили по центру селения. В результате вражеского удара 83-летняя женщина получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась.

Также из-за атаки РФ повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости.