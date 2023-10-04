Армия РФ ночью ударила КАБами по Харьковщине: ранена женщина, повреждены дом и детсад
Ночью 4 сентября российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по пгт Боровая Харьковской области. В результате атаки ранена женщина, так повреждены частный дом и детский сад
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно, управляемой авиабомбой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что террористы ударили по центру селения. В результате вражеского удара 83-летняя женщина получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась.
Также из-за атаки РФ повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости.
- Днем 2 октября российская оккупационная армия нанесла два удара по Купянску Харьковской области. Предварительно, известно о двух раненых.
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