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Армия РФ ночью сбросила авиабомбы на Херсонщину: есть пострадавший

23 октября, 2023 понедельник
09:15
Война с Россией

Российские террористы в ночь на понедельник, 23 октября, нанесли авиационный удар с применением управляемых авиабомб по территории Бериславского района Херсонской области, в результате чего пострадал один человек

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что обстрел Бериславского района Херсонской области произошел около 01:30. Враг атаковал управляемыми авиабомбами несколько населённых пунктов.

По состоянию на данный момент известно о травмированном 52-летнем мужчине. Жителя отправили в больницу. Данные о других пострадавших уточняются.

Кроме того, в населенных пунктах повреждены и разрушены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

  • В течение суток 21 октября российские кафиры выпустили рекордное количество авиационных бомб во время обстрелов Херсонской области, в результате чего пострадали.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
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