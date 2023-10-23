Армия РФ ночью сбросила авиабомбы на Херсонщину: есть пострадавший
Российские террористы в ночь на понедельник, 23 октября, нанесли авиационный удар с применением управляемых авиабомб по территории Бериславского района Херсонской области, в результате чего пострадал один человек
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что обстрел Бериславского района Херсонской области произошел около 01:30. Враг атаковал управляемыми авиабомбами несколько населённых пунктов.
По состоянию на данный момент известно о травмированном 52-летнем мужчине. Жителя отправили в больницу. Данные о других пострадавших уточняются.
Кроме того, в населенных пунктах повреждены и разрушены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
- В течение суток 21 октября российские кафиры выпустили рекордное количество авиационных бомб во время обстрелов Херсонской области, в результате чего пострадали.
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