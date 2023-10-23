Армия РФ ночью сбросила авиабомбы на Херсонщину: есть пострадавший

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что обстрел Бериславского района Херсонской области произошел около 01:30. Враг атаковал управляемыми авиабомбами несколько населённых пунктов.

По состоянию на данный момент известно о травмированном 52-летнем мужчине. Жителя отправили в больницу. Данные о других пострадавших уточняются.

Кроме того, в населенных пунктах повреждены и разрушены частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.