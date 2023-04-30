Армия РФ ночью одиннадцать раз обстреляла приграничья Сумщины и Черниговщины
Российские войска в ночь на воскресенье 30 апреля одиннадцать раз обстреляли границы Черниговской и Сумской областей из минометов, артиллерии и танков
Об этом Оперативное командование "Север" сообщило в facebook.
Так, с 23:55 до 00:15 зафиксировали шесть попаданий, в районе населенного пункта Середина-Буда, вероятно, из миномета калибра 120 мм.
С 00:36 до 00:37 зафиксировали два попадания, с 01:35 до 01:40 – пять попаданий, с 02:43 до 02:50 – два попадания в районе населенного пункта Николаевка, вероятно из миномета калибра 120 мм.
С 03:05 до 03:19 зафиксировали 11 попаданий в районе населенного пункта Николаевка, вероятно, из миномета.
С 03:15 до 03:30 зафиксировали шесть попаданий в районе населённого пункта Галагановка. вероятно из миномета калибра 120 мм.
С 01:57 до 02:50 зафиксировали пять попаданий в районе населенного пункта Середина-Буда, вероятно из ствольной артиллерии, и около 20 попаданий, вероятно, из РСЗО.
С 02:50 до 02:55 зафиксировали шесть попаданий по населенному пункту Дружба, вероятно, с РСЗО.
С 04:10 до 05:00 зафиксировали 10 попаданий по населенному пункту Леоновка, вероятно, из миномета калибра 120 мм.
С 08:55 до 09:00 зафиксировали восемь попаданий в районе населенного пункта Бачевск, вероятно, из танка.
С 07:50 до 08:10 зафиксировали шесть попаданий в районе населённого пункта Михальчина Слобода, вероятно из ствольной артиллерии.
Отмечается также, что информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
- За прошедшие сутки 29 апреля российская армия 27 раз обстреливала Херсонскую область, в результате чего один человек погиб, один получил ранения.
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