Армия РФ ночью обстреляла Херсон: 2 погибших, 5 пострадавших
Ночью 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 5 получили ранения
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
"В результате ночных обстрелов Херсона армией РФ предварительно пострадали 7 человек: 2 - погибли, 5 - ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне атаковали жилые дома: "Повреждены частные и многоквартирные дома, горели автомобили. Информация уточняется".
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что около 3:40 кафиры покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития.
"61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте", - сообщил он.
Также он добавил , что в результате вражеской атаки погибли два человека - 29 и 41 год.
"Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты", - написал Прокудин.
- Утром вторника, 19 сентября, российские кафиры обстреляли херсонский троллейбус. В результате атаки РФ погиб сержант полиции и пассажир, еще один человек получил ранения.
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