Армия РФ ночью обстреляла Херсон: 2 погибших, 5 пострадавших

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В результате ночных обстрелов Херсона армией РФ предварительно пострадали 7 человек: 2 - погибли, 5 - ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне атаковали жилые дома: "Повреждены частные и многоквартирные дома, горели автомобили. Информация уточняется".

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что около 3:40 кафиры покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития.

"61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте", - сообщил он.

Также он добавил , что в результате вражеской атаки погибли два человека - 29 и 41 год.

"Они находились внутри общежития, в которое попали оккупанты", - написал Прокудин.