Армия РФ ночью обстреляла деревню в Запорожской области: повреждены дома мирных жителей
В ночь на 3 февраля в селе Таврическое Запорожского района зафиксированы прилеты российских снарядов. В результате обстрелов повреждены дома и частный транспорт
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что 2 февраля около 22:00 рашисты в очередной раз били по селу Таврическое. Российские войска использовали реактивные системы залпового огня.
В результате обстрела частично разрушены частные дома – повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери.
Кроме того, повреждения получили авто местных жителей и сельскохозяйственная техника.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в пресс-службе.
- Руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал, что на Запорожском направлении боевые столкновения и подготовка к наступательным действиям не наблюдаются, основные усилия враг сосредоточивает на Донбассе.
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