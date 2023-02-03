Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что 2 февраля около 22:00 рашисты в очередной раз били по селу Таврическое. Российские войска использовали реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела частично разрушены частные дома – повреждены крыши, фасады, выбиты окна и двери.

Кроме того, повреждения получили авто местных жителей и сельскохозяйственная техника.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в пресс-службе.