Армия РФ ночью обстреляла артиллерией Херсонщину: погиб ребенок, 4 раненых
Ночью 14 сентября российские террористы атаковали артиллерией поселок Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. В результате обстрела погиб 6-летний ребенок, 4 человека получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии попали в частный дом и его территорию.
В результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.
Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский обстрел. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.
- В среду, 13 сентября, российская оккупационная армия атаковала населенный пункт Змеевка Херсонской области. От обстрела пострадали две женщины и мужчина.
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