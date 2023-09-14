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Армия РФ ночью обстреляла артиллерией Херсонщину: погиб ребенок, 4 раненых

14 сентября, 2023 четверг
08:28
Война с Россией

Ночью 14 сентября российские террористы атаковали артиллерией поселок Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. В результате обстрела погиб 6-летний ребенок, 4 человека получили ранения

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии попали в частный дом и его территорию.

В результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский обстрел. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

  • В среду, 13 сентября, российская оккупационная армия атаковала населенный пункт Змеевка Херсонской области. От обстрела пострадали две женщины и мужчина.
Украина
Россия
російська армія
терроризм
Херсонщина
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