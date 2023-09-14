Армия РФ ночью обстреляла артиллерией Херсонщину: погиб ребенок, 4 раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии попали в частный дом и его территорию.

В результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский обстрел. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.