Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по Запорожью: погибли люди
Ночью, 9 апреля, россияне в очередной раз атаковали Запорожье: снаряды попали по территории одного из частных секторов города, погибли мужчина и ребенок
Об этом сообщил в своем telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Стало известно, что российские ракеты разрушили один дом, в результате чего погибли два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения, умерший в карете скорой помощи.
По предварительной информации, в доме проживали три человека. Также одну женщину госпитализировали. Еще одному человеку первую медицинскую помощь оказали на месте.
В соседних домах взрывной волной повреждены окна и кровли.
Разбор завалов завершили. Улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы.
- Российские оккупационные войска дважды обстреляли в субботу, 8 апреля, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.
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