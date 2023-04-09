Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по Запорожью: погибли люди

Об этом сообщил в своем telegram секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Стало известно, что российские ракеты разрушили один дом, в результате чего погибли два человека — мужчина и ребенок 2012 года рождения, умерший в карете скорой помощи.

По предварительной информации, в доме проживали три человека. Также одну женщину госпитализировали. Еще одному человеку первую медицинскую помощь оказали на месте.

В соседних домах взрывной волной повреждены окна и кровли.

Разбор завалов завершили. Улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы.