Армия РФ ночью гатила по Никополю: пострадала женщина
Российские террористы ночью 11 октября с артиллерии атаковали Никополь и Марганецкую и Мировскую общины. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина
Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В течение ночи российские захватчики не оставляли в покое Никопольщину. Из тяжелой артиллерии били по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая 78-летняя женщина получила тяжелые травмы и будет лечиться амбулаторно.
Кроме этого, в Никополе изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, общежитие и 5 многоквартирных домов.
- Российская оккупационная армия в пятницу, 6 октября, атаковала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего одна женщина получила ранения.
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