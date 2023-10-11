Армия РФ ночью гатила по Никополю: пострадала женщина

Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение ночи российские захватчики не оставляли в покое Никопольщину. Из тяжелой артиллерии били по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая 78-летняя женщина получила тяжелые травмы и будет лечиться амбулаторно.

Кроме этого, в Никополе изуродованы 2 админздания, коммунальное предприятие, общежитие и 5 многоквартирных домов.