Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Минувшей ночью враг снова нанес удар по нашей общине. Четыре взрыва прогремели в городе около полуночи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне ударили в сельскохозяйственные предприятия в Мирном. В результате атаки погиб один человек, охранник предприятия.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – добавил Лях.