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Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник

31 августа, 2023 четверг
09:19
Война с Россией

В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли поселок Мирное Славянской общины Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

"Минувшей ночью враг снова нанес удар по нашей общине. Четыре взрыва прогремели в городе около полуночи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне ударили в сельскохозяйственные предприятия в Мирном. В результате атаки погиб один человек, охранник предприятия.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – добавил Лях.

  • Российская оккупационная армия в ночь на 30 августа обстреляла город Курахово и село Богатырь Донецкой области, в результате чего погибли два гражданских, еще семь человек получили ранения.
Украина
російська армія
Донетчина
Новости Славянска
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