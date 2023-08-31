Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник
В ночь на 31 августа российские террористы обстреляли поселок Мирное Славянской общины Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Минувшей ночью враг снова нанес удар по нашей общине. Четыре взрыва прогремели в городе около полуночи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне ударили в сельскохозяйственные предприятия в Мирном. В результате атаки погиб один человек, охранник предприятия.
"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – добавил Лях.
- Российская оккупационная армия в ночь на 30 августа обстреляла город Курахово и село Богатырь Донецкой области, в результате чего погибли два гражданских, еще семь человек получили ранения.
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