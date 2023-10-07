Армия РФ ночью атаковала Одесщину ракетами "Оникс": есть попадание
В ночь на 7 октября российские войска выпустили по территории Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс". В результате этого попадание в здание пансионата и зернохранилище
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"Враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские ракеты попали в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Кроме этого, обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. По состоянию на 6 утра информация о пострадавших не поступала.
Фото: Силы обороны юга
- В ночь на 6 октября российские захватчики запустили несколько групп "шахедов", двигавшихся с востока и юга в направлении западной Украины. Вражеские БПЛА попали в приграничную и припортовую инфраструктуру Подунавья, также была угроза Черкасской области.
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