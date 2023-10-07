Армия РФ ночью атаковала Одесщину ракетами "Оникс": есть попадание

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"Враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские ракеты попали в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Кроме этого, обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. По состоянию на 6 утра информация о пострадавших не поступала.

Фото: Силы обороны юга