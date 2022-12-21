Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Основания паниковать у россиян есть с 2014 года, потому что они ворвались на чужую территорию и пытаются устроиться. Силы обороны Украины выискивают способы изгнать врага с украинской территории и вернуть Украину в свои родные границы 1991 года. Оккупанты пытаются обустраивать разные рубежи обороны и это их устоявшаяся практика", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг", противник пытается оттянуть свои силы и обеспечение как можно дальше из-под нашего огневого контроля, который мы устанавливаем над левобережьем Днепра.

"Досягаемость украинской артиллерии уже позволяет не давать противнику покоя на больших территориях и уничтожать его логистику. В частности для того, чтобы враг не имея обеспечения, не имел покоя, и это является рассеиванием его усилий. Такая наша тактика показала себя положительно на правобережье Днепра во время освобождения и имеет результаты на левом берегу. Враг нервничает и выискивает места для дислокации, а это расшатывает моральное состояние противника", - добавила Гуменюк.

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