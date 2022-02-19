Армия РФ не желает воевать против украинцев, поэтому Путин выбрал сценарий "Б" с использованием "гестаповцев", - Пионтковский

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в выпуске программы "Студия Запад с Антином Борковским", вышедшем 19 февраля 2022 года на Еспресо.TV.



"Если говорить о полной оккупации Украины с концлагерями и расстрелами – для этого нужна, прежде всего, миллионная армия. Путин понял, что армии у него нет. Нет военных, которые были бы готовы на длительную масштабную войну против украинского народа. На такую войну с армией, которая не желает воевать, идти нельзя, поэтому, я думаю, Путин выбрал сценарий "Б" - расширение в сторону Луганской и Донецкой областей, Мариуполя и Азовского побережья, где агрессор может набрать людей, в верности которых он уверен. То есть абсолютных негодяев.



По моим данным, они уже в ОРДЛО. Все "вагнеровцы" там , около 10 тысяч. А также "кадыровцы" прибыли, то есть эти бандиты и очередные "Моторолы" из российских социальных мусорников”, - отметил Пионтковский.



Политолог подчеркнул, что сейчас украинское общество активно настроено на борьбу с российским оккупантом и в случае полномасштабной агрессии Россия встретит серьезное сопротивление.



"Думаю, российские агенты в Украине в этой ситуации не смогут реализовать свои планы. Я буду очень удивлен, если Путин все же бросит большую армию в войну против Украины в ближайшие дни. Его ожидает катастрофа. Люди будут саботировать приказы. С такими настроениями военных нельзя идти против народа, который готов бороться с оружием в руках.По моему убеждению, Путин собрал всех ожесточенных негодяев, условно говоря "гестаповцев", и их силами признает ОРДЛО и будет всячески его расширять. Но это тоже ничего хорошего не принесет", - заметил Андрей Пионтковский.





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