Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует прессслужба министерства.

По словам Уоллеса, российские возможности были серьезно ограничены из-за уничтожения более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и самолетов, а также сотни артиллерийских установок.

"РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск. Концепция российских батальонно-тактических групп, которой уже десять лет гордится их военная доктрина, не выдержала сопротивления Украины", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минобороны высмеял Черноморский флот России, назвав его "флотилией береговой обороны".

"У наемников, проплаченных Кремлем, дела не лучше. Сотни погибли только в результате недавнего удара по штабу НДС Вагнера в Луганской области", - добавил Воллес.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак 19 декабря заявил , что не может быть настоящих переговоров с Россией, пока она не отступит с оккупированных территорий Украины.

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