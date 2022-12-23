Армия РФ не выдерживает сопротивления ВСУ, ее боеспособность снизилась на 50%, - Бен Уоллес
Боеспособность армии России за 10 месяцев полномасштабной войны против Украины снизилась по меньшей мере на 50%
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует прессслужба министерства.
По словам Уоллеса, российские возможности были серьезно ограничены из-за уничтожения более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и самолетов, а также сотни артиллерийских установок.
"РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск. Концепция российских батальонно-тактических групп, которой уже десять лет гордится их военная доктрина, не выдержала сопротивления Украины", - подчеркнул министр.
Кроме того, глава Минобороны высмеял Черноморский флот России, назвав его "флотилией береговой обороны".
"У наемников, проплаченных Кремлем, дела не лучше. Сотни погибли только в результате недавнего удара по штабу НДС Вагнера в Луганской области", - добавил Воллес.
- Напомним, премьер Британии Риши Сунак 19 декабря заявил , что не может быть настоящих переговоров с Россией, пока она не отступит с оккупированных территорий Украины.
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