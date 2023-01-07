Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире Радио Донбасс Реалии.

"Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются, – отметил глава ОВА и добавил: – Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов".

Сергей Гайдай считает, что объявлением так называемого "рождественского перемирия" Россия стремилась обеспечить потребность в операционной паузе. Также РФ хочет искривить образ Украины в пропаганде, что страна ведет боевые действия в день религиозного праздника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Еспресо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.

В США и Германии отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество очень похоже: и там, и там считают , что Путину просто нужна передышка.

Владимир Зеленский высказался по поводу предложения рождественского перемирия от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".

Аналитики Института изучения войны считают , что объявлением "рождественского перемирия" президент России Владимир Путин стремится повредить репутации Украины и перехватить инициативу на фронте.

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