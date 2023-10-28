Силы обороны в сутки ликвидировали 22 танка, 18 артсистем и 740 военных РФ, - Генштаб

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 298 420 (+740)

танков ‒ 5167 (+22)

боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23)

артиллерийских систем – 7180 (+18)

РСЗО – 834 (+0)

средств ПВО ‒ 558 (+2)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+8)

крылатых ракет ‒ 1541 (+3)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подлодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11)

специальной техники ‒ 1011 (+0)

Армия РФ не покидает попыток восстановить положение возле Андреевки и оцепить Авдеевку

Отмечается, что всего за прошедшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Так, в зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили большинство воздушных целей врага

Всего враг нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БПЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Новомихайловка Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны 9 раз попали по районам скопления россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.