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Армия РФ не покидает попыток прорваться на трех направлениях фронта, опрокидывает резервы и привлекает заключенных - Генштаб

9 сентября, 2023 суббота
07:00
Война с Россией

В течение суток 8 сентября российские войска не оставляли попыток прорвать оборону ВСУ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Туда РФ опрокидывает резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно заключенными

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в районе ответственности ОСУВ "Хортица" враг пытается продвигаться в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает опрокидывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. Таким образом, Кремль продолжает избавляться от нежелательных верст своего общества", - говорится в возведении Генштаба.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь противник опрокидывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Так, Силами обороны в районе Роботино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

В Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Россияне совершили 13 ракетных и 64 авиационных ударов по Украине

Кроме того, враг более 50 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и гражданские объекты страны

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131, из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

Авиационные удары врага потерпели населенные пункты Бологовка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Заречное, Северск, Веселое, Белая Гора, Северное, Степное, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Крынка , Роботино, Ясная Поляна Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли 9 ударов по районам скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 состав боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

  • В пятницу, 8 сентября, стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного.
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Купянск
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