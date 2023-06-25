Армия РФ нанесла удары по Херсонской и Запорожской областям: есть разрушения, четыре человека получили ранения
Российские оккупанты в ночь на 25 июня 59 раз обстреляли Херсонщину и ударили по пригороду Запорожья, в результате чего четыре человека получили ранения
Об этом сообщают главы Херсонской ОВА Александр Прокудин и Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Прокудин отметил, что за минувшие сутки российская армия совершила 59 обстрелов. При этом выпустила 235 снарядов из минометов, артиллерии, "градов" и авиации.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Глава Запорожской ОВА заявил, что ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий. Там обошлось без жертв. Изуродованы припаркованные грузовики и сооружения рядом.
"Враг произвел 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов: атаковал из БПЛА Ольговское и Плавное, с РСЗО Темировку и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихаткам и другим прифронтовым селам. и иного имущества местных жителей", - сообщил Малашко.
К сожалению, травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки.
Фото: ТГ-канал главы Запорожской ОВА
- Также ночью 25 июня враг обстрелял Днепропетровскую область, нанес удары по частным домам, повредил газопровод и линию электропередач. В результате обстрела в Никополе ранения получил мужчина.
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