Об этом сообщают главы Херсонской ОВА Александр Прокудин и Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Прокудин отметил, что за минувшие сутки российская армия совершила 59 обстрелов. При этом выпустила 235 снарядов из минометов, артиллерии, "градов" и авиации.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Глава Запорожской ОВА заявил, что ночью враг атаковал пригород областного центра. Попадание произошло на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий. Там обошлось без жертв. Изуродованы припаркованные грузовики и сооружения рядом.

"Враг произвел 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов: атаковал из БПЛА Ольговское и Плавное, с РСЗО Темировку и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихаткам и другим прифронтовым селам. и иного имущества местных жителей", - сообщил Малашко.

К сожалению, травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки.

Фото: ТГ-канал главы Запорожской ОВА