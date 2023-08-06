Армия РФ нанесла удар по селу на Харьковщине: есть погибшая и раненый
Утром воскресенья, 6 августа, российские террористы снова нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрела населенного пункта Подолы погибла женщина, еще один мужчина получил ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины", - написал он.
Так, из-за российских обстрелов села Подолы в Купянском районе погибла 58-летняя женщина. Мужчина 66 лет получил ранения, его госпитализировали.
Также в ОВА добавляют, что россияне разрушили частный дом. В хозяйственной постройке возник пожар.
- Кроме того, вечером субботы, 5 августа, россияне запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови в Харьковской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.
- Также утром воскресенья 6 августа российская армия ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району города Харькова. По предварительным данным жертв среди населения нет.
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