Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины", - написал он.

Так, из-за российских обстрелов села Подолы в Купянском районе погибла 58-летняя женщина. Мужчина 66 лет получил ранения, его госпитализировали.

Также в ОВА добавляют, что россияне разрушили частный дом. В хозяйственной постройке возник пожар.