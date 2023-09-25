Армия РФ нанесла удар по Бериславу в Херсонской области: есть погибший и раненые

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что оккупанты сбросили на Берислав четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.

Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных.

Как сообщает глава ОВА, впоследствии еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что Россия нанесла удар по Бериславской общине около 10:00. Для этого военные РФ использовали управляемые авиабомбы, вероятно, СУ-34.

Вражеские снаряды попали в частный дом и здание коммунального предприятия. Предварительно, в результате обстрела погиб мужчина и еще трое гражданских получили ранения. Под завалами могут находиться люди.

Обстрел продолжается. Информация о последствиях российской атаки уточняется.