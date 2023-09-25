Армия РФ нанесла удар по Бериславу в Херсонской области: есть погибший и раненые
Утром понедельника, 25 сентября, российские военные атаковали авиацией город Берислав Херсонской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, трое ранены
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что оккупанты сбросили на Берислав четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.
Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных.
Как сообщает глава ОВА, впоследствии еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.
Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что Россия нанесла удар по Бериславской общине около 10:00. Для этого военные РФ использовали управляемые авиабомбы, вероятно, СУ-34.
Вражеские снаряды попали в частный дом и здание коммунального предприятия. Предварительно, в результате обстрела погиб мужчина и еще трое гражданских получили ранения. Под завалами могут находиться люди.
Обстрел продолжается. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
- Днем ранее армия РФ совершила артобстрел одного из районов Херсона. Также российские оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам области - Берислав и Львов. В результате атаки РФ погибли 2 человека, по меньшей мере 6 - ранены.
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