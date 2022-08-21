Армия РФ нанесла три удара по Харькову
Вечером 21 августа россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. В городе зафиксировали три прилета, в результате обстрела возник пожар
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета. Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - сказал он.
- В ночь с 20 на 21 августа в Харькове прогремели взрывы.
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