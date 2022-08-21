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Армия РФ нанесла три удара по Харькову

21 августа, 2022 воскресенье
21:35
война с Россией

Вечером 21 августа россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. В городе зафиксировали три прилета, в результате обстрела возник пожар

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета. Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - сказал он.

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